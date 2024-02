The Masked Singer: Diogo Almeida surpreende ao tirar máscara de Cuco

Eu sempre tive uma relação de amor com a música, com o canto. Adoro participar de sarau, cantar com amigos, entre familiares e escutar boa música. Me faz muito bem.

Diogo Almeida

Quem é Diogo Almeida

Conhecido pela novela "Amor Perfeito", o ator nasceu em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ele iniciou a carreira artística aos 11 anos no teatro e se formou em Artes Cênicas;

Antes de "Amor Perfeito", atuou em apenas uma novela, em "Duas" Caras" (2007), como Rudolf Stenzel. Também deu vida ao escravizado Manoel na série "Brasil Imperial" (2020), da Amazon Prime Video, e dividiu palco com Luana Piovani no musical infantil "Mania de Explicação" (2014);

Ainda atuou como Pedro no filme "Errante Corazón" (2021), no qual dividiu cenas quentes com o ator argentino Leonardo Sbaraglia, conhecido pelo filme "Relatos Selvagens", e com o brasileiro Tuca Andrada. Eles chegam a interpretar uma cena de sexo a três.