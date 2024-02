'Nada de maldade': como Sophia Abrahão reage à 'biscoitagem' do namorado?

Rebelde vai voltar?

A possível volta do grupo Rebelde Brasil, no qual Sophia participou e diz ter mudado sua vida, é apenas boato. Pelo menos é o que ela garantiu a Splash. "Não está nos planos de ninguém. Rolou esse boato, mas ainda não... É uma expectativa grande do público, mas cada um está no seu caminho, com suas próprias escolhas."

Ela, que tem maior contato com Lua Blanco, conta que não encontra os ex-companheiros de grupo no dia a dia, mas respeita todos. Recentemente, Lua revelou que ela e Arthur Aguiar resolveram briga que se arrastava por 11 anos. "Fiquei feliz com essa postagem da Lua. Sinal de maturidade, de que eles resolveram tudo o que tinha para resolver. Eu não tenho questão com ninguém. Me dou bem com todos", completou Sophia.