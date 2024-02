Aos 52, Rita Guedes diz que fama de 'sex symbol' atrapalhou carreira

Rita Guedes, 52, estreou na TV em "Despedida de Solteiro", na Globo, em 1992, e virou simbolo de beleza. Em conversa com Splash, durante o Carnaval, ela revelou que ser vista como sex symbol atrapalhou no início da carreira, mas que hoje agradece os elogios.

O que ela disse?

Me incomodou muito no passado, porque essa referência de beleza chegava na frente do meu trabalho. Isso te deixa insegura no começo da carreira. Você fala: 'Poxa, só tão enxergando isso, não estão enxergando todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, tudo que estudei'. Então, me atrapalhou, assim como atrapalha algumas pessoas que são colocadas nesse lugar de sex symbol, é uma faca de dois gumes.

Rita Guedes

Hoje, aos 52, mais experiente, ela tem uma percepção diferente sobre os elogios que recebe. "Hoje é um elogio. Fico feliz, porque eu já tive tempo de provar o meu trabalho, já deu tempo de as pessoas me conhecerem, já fiz vários personagens."