Treta, choro e desculpa: entenda o que rolou entre Giovanna e Davi no BBB

Em seguida, MC Bin Laden conversou com Giovanna sobre a reação da sister à fala de Davi após a Prova do Anjo. Giovanna se emocionou e chorou ao falar sobre a Prova, pois conseguiu participar mesmo com o pé quebrado.

BBB 24: Giovana chora conversando com MC Bin Laden Imagem: Reprodução/Globoplay

Giovanna: "Era uma coisa que eu precisava muito. O fato de eu ter participado da prova e ter feito um bom tempo... Eu, que fiquei muito tempo esquecida aqui dentro, nossa... Parece que eu vivi de novo. Eu estava me sentindo morta aqui dentro. Parecia que eu estava vendo só as coisas acontecendo.

Pouco depois de desabafar com MC Bin Laden, Giovanna foi se desculpar com Davi.

BBB 24: Giovanna pede desculpas a Davi Imagem: Reprodução/Globoplay

Giovanna: "Eu fiz assim, sem querer. Mas não era nada com você nem com a pergunta, era muita coisa ali na hora. Então não foi nem com você nem pra te ofender, tá? Se foi, eu te peço desculpa"