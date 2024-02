Jojo Todynho mostra cabelo real, admite 'besteiras' e diz: 'Raspo ou não?'

Jojo Todynho, 27, publicou um vídeo no qual aparece com seu cabelo real. Ela admitiu ter "feito besteiras" com as madeixas e que agora pretende fazer alguma "loucura".

O que aconteceu

Em mensagem aos fãs, a influenciadora abriu uma enquete para saber se os fãs apoiam que ela raspe a cabeça ou ou não. "Estou passando para desejar um ótimo domingo a todos, e vamos fazer uma enquete aqui: raspo ou não raspo o cabelo?"

Na sequência, ela diz que tirou o mega hair e está pensando em fazer alguma loucura. Quem sabe um "nevou", moda que consiste em descolorir os fios e deixá-los brancos ou loiros.