MC Bin Laden desabafa sobre desconto com o Quarto Gnomo no BBB 24

MC Bin Laden desabafou com Lucas sobre ter se afastado do Quarto Gnomo no BBB 24 (Globo). Eles conversaram na manhã deste domingo (18).

O que aconteceu

O funkeiro disse que gostaria de voltar a se deitar no quarto mas, naquele momento, não poderia. Lucas questionou o motivo, e Bin explicou: "As pessoas estão falando de jogo, não quero ficar desconfortável no meu ambiente", disse.