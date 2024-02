Após atrito com sister, Davi dispara: 'Como sou egoísta se limpo a casa?'

Após discutir com Deniziane e Giovanna no BBB 24 (TV Globo), Davi desabafou com Alane e Beatriz.

O que aconteceu

Na cozinha, o brother conversou com Bia e Alane sobre o atrito que teve com Deniziane. A mineira havia se mostrado incomodada após acusar Davi de esconder comida e agir com "esperteza".