'Achei que estava infartando', diz Fernanda após passar mal no BBB 24

Fernanda: "Gente, corta para mim ontem dando ataque de, sei lá, gases no peito, achando que estava infartando. Achei que estava infartando! Mas a produção foi maravilhosa, cuidaram super bem de mim e descartaram qualquer hipótese de [doença no] coração. Que loucura!".

Fernanda: "Então, [estou] confirmadíssima no Paredão. Já comecem as campanhas. Mas ainda temos um pequeno resquício de sorte da minha meia suja que, quem sabe, me tira [do Paredão] no Bate-Volta. Se ela funcionar hoje, nossa, é dali para uma moldura linda. A gente vai botar a meia num pedestal".

