Wanessa Camargo quer votar em si mesma no próximo Paredão do BBB 24

Wanessa diz que, caso não possa votar em si mesma, vai optar por não votar. "Não voto, me tira daqui, pode me pôr no Paredão", afirmou, em tom de brincadeira.

Yasmin perguntou: Você vai falar para Tadeu te por no Paredão? Ele vai falar: 'minha querida, não posso fazer isso. De quem é o nome que você vai votar?'"

A cantora continua dizendo que quer votar em si mesma. Yasmin volta a reforçar que isso não é possível, e Wanessa completa: "Eu quero".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

