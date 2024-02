'50 chifres', novela bíblica: quem é o ator que perdeu virgindade aos 12

Igor sofreu pressão para não assumir homossexualidade. "As próprias pessoas grandes do mercado falavam que não seria bom um ator gay se assumir. Que aí a dona de casa que assiste a novela não ia mais acreditar no personagem", contou o ator, em conversa com o canal Transdiário.

Igor Cosso e o namorado, Heron Leal, se beijam no camarote da Parada LGBTQIAPN+ em São Paulo Imagem: Andy Santana / Brazil News

Ele já relatou que perdeu muitos seguidores ao compartilhar fotos com o namorado, o dançarino Heron Leal. "Venho aprendendo a lidar com a repercussão do meu relacionamento. Postei uma foto de um beijo na boca com meu namorado e muitos pararam de me seguir", disse, em entrevista a Splash.

O artista afirma que foi traído mais de 50 vezes. "São 32 anos de vida, 6 anos de terapia e uns 50 chifres na cabeça. Para hoje ter essa clareza", completou, em publicação no Instagram.

Igor defende que a monogamia não funciona. "Ser honesto numa relação é tarefa árdua, é para corajosos. Comunicar com o parceiro sobre seus desejos é embaraçoso, mas essencial. Trair é tarefa fácil, é para covardes."