Rodriguinho e Matteus discutem fala de Michel no BBB 24: 'Não existe'

Rodriguinho e Matteus discordaram de tal justificativa.

Rodriguinho:Vou te falar uma parada bem séria: pra mim, isso não existe. Isso não tem nada a ver. Você pode andar com o Davi o quanto você quiser, você não vai ser minha opção de voto por causa disso"

Matteus: "Aqui, as pessoas misturam muito as coisas. Isso aqui eu não faço na minha vida, lá fora... Vou estar isolando as pessoas. O cara não me fez nada"

