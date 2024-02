Jacutinga se despede de 'Renascer'; como foi o desfecho na versão original?

Jacutinga (Juliana Paes) se despediu da trama de "Renascer" (Globo), no capítulo de ontem (16). Na versão de 1993 da trama, a personagem, interpretada por Fernanda Montenegro, também deixou a história no início da segunda fase.

Como foi na versão de 1993

Na versão original, de 1993, a personagem ficou isolada após a morte de Santinha e larga a "casa das damas", que acaba ficando sozinha e mal cuidada.

Cansada dessa vida e com a diminuição dos clientes no bordel, ela decide depois de três décadas largar Ilhéus e nunca mais voltar. Na versão original, ela aparece em um pequeno caminhão com todos os pertences. Norberto (Nelson Xavier) fica desolado ao ver a amada indo embora.