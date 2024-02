Incoerente, Rodriguinho aponta erro de Fernanda em busca de recalcular rota

Para Bárbara, o pagodeiro está armando uma espécie de jogo duplo entre Pitel e Fernanda para assegurar a própria permanência no jogo. "Ele está fazendo um jogo falso. Joga muito com a Pitel, falando da Fernanda, e quando está com a Fernanda fala umas coisas da Pitel. Parece que ele não quer formar um trio [com elas], porém duas duplas, para ser a prioridade das duas separadamente."

Dieguinho Schueng, por sua vez, detonou o fato de Rodriguinho preferir criticar a aliada pelas costas, ao invés de confrontá-la cara a cara. "É péssima essa fala do Rodriguinho, porque, além da hipocrisia envolvida, ele poderia falar diretamente para ela. Se são amigos, por que não falar diretamente para a pessoa envolvida? É um ponto a se considerar."

Bárbara: Raquele repete jogada de Fernanda e tenta recrutar Isabelle para seu jogo

Líder da semana no BBB 24 (Globo), Raquele, 22, compartilhou com Isabelle, 31, a forma como enxerga o jogo dentro da casa. Ele deu detalhes de como os ex-Puxadinho se articulam desde a liderança de Fernanda, 32, e deu a entender que quer a manaura como aliada.

Para Bárbara Saryne, o diálogo entre Raquele e Isabelle é uma tentativa da primeira de recriar a estratégia de Fernanda quando foi líder. "A Fernanda trouxe os 'puxadinhers' para si, colocando-os no VIP. A Raquele percebeu que isso funcionou com a Fernanda e tentou reproduzir, chamando a Isabelle para o seu próprio VIP."