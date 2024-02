Giovanna reclama de atitude de brothers: 'Ninguém divide nada nessa p*rra'

Deniziane: "É a oportunidade de quem vai primeiro. Por exemplo, ontem, os quatro primeiros picolés estavam premiados. Quem foi esperto e foi primeiro, pegou. Então, às vezes, você ser intruso e não estar nem aí para os outros é um ponto positivo.

Rodriguinho: "Eu quase fui atropelado".

Deniziane: "É falta de respeito e tudo, mas, às vezes, aquilo ali faz você ganhar 2 mil reais".

Giovanna: "Isso acontece toda vez, e é um saco. Sinceramente, já estou de saco cheio disso. Toda vez! Fica um monte de gente 'ensebando' ali na porta. Pelo amor de Deus, velho! Dá chance pra outra pessoa também".

Raquele: "E são sempre os mesmos".

Giovanna: "É, sempre os mesmos! Sempre os mesmos que fazem a mesma coisa. Ninguém aproveita p*rra nenhuma, porque são as mesmas pessoas que querem aproveitar tudo. Querem aproveitar o show, querem comer, querem tudo para um só. Ninguém divide nada nessa p*rra dessa casa, não. Até o c*ralho da roupa [looks da festa], que já vem com o nome, vem um por cima do outro, dando cabidada no outro para pegar a roupa. Pelo amor de Deus, gente, tenha dó!".