Fê Paes Leme decide 'ficar quieta' no Carnaval: 'Não podia correr riscos'

Fernanda Paes Leme, 40, usou as redes sociais para lembranças dos últimos carnavais. Devido à gravidez, ela optou por descansar neste ano.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou fotos para relembrar a folia. "Parece que hoje o Carnaval termina? Fiquei nostálgica, com um leve F.O.M.O (fear of missing out, a sensação de estar perdendo informações ou experiências) e fui visitar meu passado carnavalesco. Tanta foto! Tantos carnavais? Pra quem não sabe, Carnaval é meu crush. Sempre foi. Bloco de rua, Salvador, Sapucaí. Esse é meu combo da alegria!"

Fernanda explicou que decidiu descansar na Bahia. "Nesse Carnaval, eu escolhi ficar quieta. Precisava também. Estou fazendo um trabalho que termina semana que vem e não podia correr risco de ficar doente grávida. A magia carnavalesca ficou só aqui mesmo no celular? No passado das fotos, na curiosidade do que estava acontecendo com os meus, em ver a Veveta macetando, a Paolla brilhando, as fantasias hilárias do meu irmão lá em Recife? Tudo do sofá."