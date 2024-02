'Certeza de que estou cancelada lá fora', diz Wanessa no BBB 24

Wanessa teve uma conversa sobre sonhos com Yasmin na última festa do BBB 24 (Globo) e disse acreditar que está "cancelada" fora do programa.

O que aconteceu

Na conversa, Wanessa contou sobre um sonho que teve no qual era eliminada do programa. Yasmin rebateu: "Não é porque o meu o sonho aconteceu que o seu também vai".