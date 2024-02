Festival de choros e declaração de Matteus: a madrugada de festa do BBB 24

Com medo de mais um Paredão, Alane também caiu no choro durante o evento: "Tenho certeza de que ela [Líder Raquele] vai me colocar e que dessa vez eu vou sair".

Por sua vez, Fernanda chorou ao desabafar com Rodriguinho sobre os rumos do jogo: "Corro o risco de não conseguir o que preciso porque não fui fofinha ou segurei um shampoo. É isso?".

Já Wanessa chorou ao dizer que não chegará à final do reality: "O Davi é o campeão. Eu não tenho nada de especial".

Depois do término com Deniziane, Matteus se declarou para a ex na festa: "Gosto muito de ti. Mesmo sendo uma coisa recente, é muito intenso. Não quero trocar os pés pelas mãos ou te prejudicar".

Em um papo com Yasmin, Wanessa contou sobre um sonho que teve no qual era eliminada do programa: "Tenho certeza de que estou cancelada lá fora".

