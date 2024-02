BBB 24: MC Bin Laden comenta atitude de Davi com Giovana: 'Não fez por mal'

Alane, MC Bin Laden e Rodriguinho discutiram o jogo de Davi no BBB 24 (TV Globo). O funkeiro opinou sobre uma fala do baiano para Giovana após a Prova do Anjo

O que aconteceu

Na academia, Rodriguinho disse que não fazia grupo com MC Bin Laden. O funkeiro se justificou: "Quando eu vi que as pessoas que estavam próximas de mim saindo, eu vi que não teve proteção do grupo"