BBB 24: Giovana revela que colocaria Wanessa Camargo no Paredão

Giovana comentou com a líder Raquele quem pretende colocar no próximo Paredão no BBB 24 (Globo): Wanessa Camargo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Raquele e Giovana discutiram opções para o próximo Paredão, e cogitaram que Giovana pode ser alvo de quem Raquele colocar na berlinda.