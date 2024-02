Fernanda desabafa no BBB: 'Posso não ganhar porque não fui fofinha?'

Chorando, a sister desabafou: "Aqui as coisas parecem tão pequenas, do tipo: por que estou indo mal no jogo? Por que não brinquei de amarelinha? Por que não fui amiga das patricinhas? Por que não falei palavras bonitinhas? Por que não fui fofinha? Por que não segurei um shampoo para a câmera? Porque me parece que é sobre isso aqui dentro".

Corro o risco de não conseguir o que preciso porque não fui fofinha, porque não segurei um shampoo. É isso mesmo? Vou carregar o fardo do arrependimento por não ter feito coisas assim? Fernanda

Rodriguinho tentou consolar a modelo, mas afirmou: "O pior é que é sobre isso mesmo".

Fernanda ainda confessou o medo de falhar no seu objetivo devido ao comportamento no reality: "Parece que a minha vida depende disso, que o que eu mais quero com o objetivo dos meus filhos depende disso. E se eu não faço, estou sendo mais uma vez uma imbecil e estou falhando".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

