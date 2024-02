Alane deixa festa do BBB para chorar no quarto: 'Dessa vez eu vou sair'

A paraense chorou no Quarto Fada foi consolada por Beatriz e Deniziane, que disseram que a sister está "sofrendo por antecipação": "É que eu sou intuitiva. Tenho certeza de que ela vai me colocar [no Paredão] e que dessa vez eu vou sair".

Ela [Raquele] acha que eu tenho algo contra ela, e eu não tenho. Se eu for para o Sincerão, nem tenho o que falar dela. É diferente de uma Fernanda me colocar no Paredão, sabe? Alane

Bia aconselhou a bailarina a conversar com a doceira: "Ela vai achar que eu não quero que ela vote em mim. Sinto que estou em um beco sem saída".

BBB 24 - enquete UOL: quem Raquele vai indicar ao Paredão? Alane Divulgação/Globo Deniziane Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

