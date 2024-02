Alane se explica para Raquele após ganhar 'alvo' no BBB 24

Alane: "Eu votei em ti e tu sabe. Eu só queria deixar claro que as duas vezes que eu votei em ti foram por dinâmicas do programa. Na primeira vez, votei primeiro no Nizam e depois em ti; depois, votei primeiro no Juninho e depois em ti. Em nenhum momento foi assim 'vou no confessionário votar na Raquele'. A gente sabe que a gente não é prioridade uma da outra. Assim como tu não é minha prioridade [de aliança], tu não é minha prioridade de voto".

Raquele: "A gente sabe que existe uma fila de prioridades. E eu vejo que não estou no final [das suas opções de voto], estou bem próxima".

Alane: "Eu entendo, acho super coerente. Era só pra deixar claro. Eu tenho quatro alvos e tu é o meu quarto".

