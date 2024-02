Alane confronta Rodriguinho sobre fala de desistência do BBB 24

Rodriguinho e Alane conversaram sobre farpas trocadas no BBB 24 (Globo). A dançarina relembrou falas do brother sobre desistir do reality caso fosse para o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Na academia, os brothers conversaram sobre opções de voto. Alane relembrou que não gostou das falas de Rodriguinho sobre desistir do reality.