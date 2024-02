Yasmin dispara para aliada no BBB 24: 'Não pode contar nada para você'

Wanessa conversou com Yasmin, Lucas e Leidy Elin na tarde de hoje (16) e acabou sendo advertida por sua aliada no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu?

Em conversa na área externa do BBB, Wanessa disse para os brothers que contou para alguns participantes o resultado da avaliação da liderança de Lucas. O grupo, no entanto, havia combinado de contar algo diferente do que foi recebido.