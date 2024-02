'Acham que tenho culpa de ter tido câncer', desabafa Vivi Cake

Vivi Cake, famosa pelos bolos realistas, desabafou sobre as críticas que recebe nas redes sociais.

Seguidores já culparam a confeiteira por ter câncer. "Quando publiquei um vídeo provando comidas industrializadas da China, teve um comentário muito maldoso, que a pessoa falou assim: 'Você, que já teve câncer, não pode nem chegar perto disso'. E não é a primeira vez, já teve internautas relacionando o tumor com a comida. Até me culpando de ter tido câncer. Falaram: 'Você teve câncer por causa da sua alimentação'", relembrou. Vivi descobriu um câncer de colo de útero em 2022.

Vivi mantém uma dieta saudável. "Eu tenho uma dieta equilibrada com alimentos saudáveis. O que posto não é 100% da minha vida. Isso foi cruel demais", diz a apresentadora do quadro "É Doce ou Não É", no programa da Eliana.