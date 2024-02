Saiba como será a despedida de Jacutinga em 'Renascer'

Nesse momento, Jacutinga revela que decidiu ir embora da cidade. "Tava mesmo pensado em você, sabia? Ia passar agora na venda de Norberto pra tomar a derradeira... mas até desse trabalho você me poupou", conta ela.

O dono do bar fica arrasado com a notícia. Tirando sua peruca, a cafetina afirma: "Queria que todos se lembrassem desta casa pelos momentos felizes que tivemos aqui dentro".

Jacutinga desabafa sobre a morte de Maria Santa (Duda Santos) e confidencia que até hoje se sente culpada. "Casei Maria Santa mais José Inocêncio, botei no mundo os quatro filho deles, e levei embora com as minhas mãos aquele amor. Não tem um dia que eu não tenha me cobrado por aquilo, sabe? Agora eu posso ir embora, sabendo que essas mãos também lhe trouxeram, pelo bem ou pelo mal, um novo amor..", fala.

Jacutinga (Juliana Paes) e Norberto (Matheus Nachtergaele) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Ela pede ao amigo uma última dança. "Se a senhora se for... a senhora vai me matar!", diz o homem. "Se você morrer agora, como é que eu vou lhe pedir uma última dança?", pergunta.

Os dois dançam na casa. O cenário é vazio e decadente, antes da proprietária ir embora.