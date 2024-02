Rodriguinho avalia treta e aliado reforça: 'Agora ele está sozinho'

Na academia do BBB 24 (Globo), Rodriguinho comentou sobre a treta que teve com MC Bin Laden. Os aliados opinaram sobre a situação e Michel indicou que o funkeiro estava sozinho.

O que aconteceu

Rodriguinho comentou sobre a treta que teve com MC Bin Laden: "Eu quebrei o maior pau com ele no quarto por causa de vocês três [apontou para Fernanda, Pitel e Michel] agora. O Bin quer discutir, mas só quer ouvir o que ele quer ouvir. Não quer ouvir verdades, entendeu?".