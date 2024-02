Príncipe Harry fala pela 1ª vez sobre câncer do rei Charles 3º

Harry também acredita que a doença do pai pode reunir a família. "Tenho certeza que sim. [...] Acho que qualquer doença faz com que as famílias se unam".

Ele pretende visitar a família novamente nos próximos meses. "Tenho outras viagens planejadas que vão me fazer passar pelo Reino Unido ou me levar para o Reino Unido, então visitarei a minha família o máximo que eu puder."

O que aconteceu

O rei Charles 3º foi diagnosticado com câncer. No início da semana passada, o Palácio de Buckingham anunciou que o monarca descobriu a doença durante um procedimento de correção de próstata aumentada. O tipo e estágio do câncer não foram divulgados, mas não se trata de um câncer de próstata.

Charles já começou os tratamentos. Ele adiou os compromissos públicos, mas continua trabalhando em seu escritório. Ele tem passado a maioria dos dias em Sandringham, casa de campo da família real.