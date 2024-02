Preciosa faz pedido surpreendente a Julião em 'Fuzuê'

No capítulo de sexta (16), da novela "Fuzuê" (Globo), Preciosa tenta novamente se aliar a Pascoal. Nero é encaminhado para uma cirurgia e todos estão apreensivos.

César manifesta a Rui e Preciosa sua preocupação com o depoimento de Julião. Julião revela a Barreto sua associação com César. Jefinho se recusa a cantar com Selena.

Julião exige se integrar aos negócios de César. Heitor sai de sua moradia. Bebel instrui César a se afastar. Miguel e Alícia solicitam a Francisco que lidere a Fuzuê na ausência de Nero.