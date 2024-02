Paula muda de vida e se une a Daniel para acabar com irmã biológica

Lúcia demonstra surpresa com a situação. Ivan instrui Zeli a seguir o combinado com Taís. Zeli oferece seu celular para Zé Luiz, que realiza uma ligação para o albergue. Daniel avisa que irá buscá-lo. Antenor reconhece seus erros do passado, afirmando ter mudado após perder a mulher que amava, e expressa o desejo de se casar com Lúcia.

Antenor surpreende Lúcia ao levá-la a um teatro para um concerto exclusivo de Tomás Severo, o vencedor do concurso. Zé Luiz retorna para casa, e Taís finge preocupação. Iracema fica furiosa ao saber que Virgínia reclamou sobre a pouca iluminação na portaria.

Neli reage negativamente à notícia de que Heitor está trabalhando em um restaurante. Bebel expressa descontentamento ao ouvir de Olavo sobre seus planos de sair com Alice. Lúcia e Antenor compartilham um jantar, dança e acabam se beijando.