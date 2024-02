Michel se incomoda com famosa: 'Não quis me responder porque foi instruída'

Após o Perde e Ganha do BBB 24 (Globo), Michel ficou incomodado com Yasmin Brunet. O brother ficou encucado com a modelo por não declarar se ganhou ou perdeu suas estalecas.

O que aconteceu

Michel expôs seu incômodo com Yasmin após a dinâmica: "Guardar o que é nosso o máximo possível, o que puder. Sem falar nada, sem abrir a boca. Fui perguntar para a Yasmin, na hora que ela saiu [do Confessionário]. Só perguntei: 'você ganhou ou perdeu?'. [E ela:] 'não lembro!'".