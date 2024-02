Meghan procurou Kate e quer reconciliação com família real, diz revista

Charles também estava ansioso para fazer as pazes com o filho, segundo uma fonte. A doença teria feito o rei perceber o que é "mais importante" em sua vida. "O maior desejo de Charles é que a família fique bem de novo. Saúde e paz são suas maiores prioridades."

A visita ao país, que durou um dia, não teria sido uma "estratégia de imagem". Segundo a revista, Harry passou pouco tempo no país porque se sente "desconfortável" no ambiente da realeza e porque não queria ficar muito tempo longe da mulher e dos filhos, Archie, 4, e Lilibet, 2.

Kate está mais aberta a se reconciliar com Harry do que com Meghan. A princesa de Gales sente falta do cunhado, que tratava com irmão, e ainda está magoada com Meghan pelas desavenças que tiveram no passado, segundo a revista.

William ainda está em cima do muro. "William ama Harry, mas os últimos anos foram muito difíceis para ele. A triste realidade é que para ele é impossível esquecer os ataques vingativos e rancorosos de Harry contra ele e a monarquia."

O que aconteceu

O rei Charles 3º foi diagnosticado com câncer. No início da semana passada, o Palácio de Buckingham anunciou que o monarca descobriu a doença durante um procedimento de correção de próstata aumentada. O tipo e estágio do câncer não foram divulgados, mas não se trata de um câncer de próstata.