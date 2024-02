Julião e Preciosa jogam biojoias de Luna no lixo em 'Fuzuê'

Em um primeiro momento, ele nega o pedido da ruiva, mas volta atrás e topa fazer parte do plano. "Eu topo fazer o que você pediu. O que você quer que eu faça para sabotar o lançamento da Luna? Qual o plano, Preciosa?", questiona. "Roubar todas as peças do lançamento das biojoias! Não deixar nem uma miçanguinha sequer pra ser vendida. Passar o rodo nos planos de sucesso da bastardinha", responde a ex de Heitor (Felipe Simas).

Então, ordenado por Preciosa, Julião invade a Fuzuê, rouba as biojoias e depois joga tudo na caçamba da lixo. "Agora, quem fez um ótimo trabalho merece toda a minha atenção... Obrigada, é bom poder contar com você, amadinho", fala a malvada.

Na manhã seguinte, Luna percebe que foi roubada. "Roubaram tudo, Miguel!", grita.

Desconfiado do paraense, Miguel (Nicolas Prattes) vai até ele tirar satisfações. "Eu não tenho nada a ver com esse negócio de roubo aí, não! Passei a noite aqui com a Preciosa, ajudando no evento dela", mente o vilão. "Fique sabendo que a polícia já está na jogada", afirma o advogado.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.