Renascer: Após sumiço inesperado, desfecho triste de Jacutinga é revelado

José Inocêncio e Pastor Lívio exploram o passado do fazendeiro em uma conversa detalhada. Enquanto isso, Inácia compartilha com Padre Santo as razões da ausência de João Pedro no casamento de seu pai.

Bento afirma que o irmão sente ciúmes de Mariana, desencadeando uma reação intensa de João Pedro. Morena discute com Inácia sobre a educação de Ritinha. Norberto experimenta tristeza ao perceber que Jacutinga fechou as portas de sua casa e decide deixar a cidade.

O estado de saúde de Padre Santo deteriora-se, enfrentando uma indisposição. Eliana tenta persuadir Eriberto a investigar se Venâncio está envolvido com outra mulher.