Fernanda desabafa sobre Pitel e Rodriguinho: 'Parece que tô deslocada'

E às vezes a gente fica se questionando pelo outro. O jeito da Pitel, do Rodrigo, eles dois juntos, parece que as vezes eu tô um pouco deslocada, é um lance deles. Eu não concordo com metade das coisas que eles falam. Fernanda

A sister seguiu o desabafo. "Muitas vezes fiquei mal. Semana passada, parecia que eu era a idiota da edição pelo olhar deles. As pessoas que tão comigo estavam me julgando. E parece que a régua é do Rodrigo, que o que ele fala é o certo. Parece que a gente tem que fazer a forma dele".

"E Pitel ali, agarradíssima, ela também concorda. E ela é meio dos direitos humanos, ela passa a mão em todo mundo. Sempre parece que eu sou a errada", disse.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

