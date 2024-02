Felipe Araújo expõe sexo com fã no camarim e afirma: 'Sem impedimento'

Felipe Araújo, 28, admitiu que já fez sexo com fã em camarim e disse não ter problema em se envolver com admiradores, se não houver impedimentos.

O que aconteceu

Cantor abordou o assunto no podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, ao ser questionado se "pode" ficar com fã no camarim e dizer que sim. "Já aconteceu... Assim, eu acho que se não tiver nenhum impedimento, nenhum relacionamento, pode".

Araújo destacou que prefere ficar com admiradores, mas ponderou em relação a membros de fã clube. "Existem pessoas que te admiram e [as] que são fã clubes mesmo. Eu acho que [membro de fã clube] não pode... Não sei... Nunca pensei, nunca rolou. Mas com certeza pessoas que me admiram, que são fãs do meu trabalho, já rolou".