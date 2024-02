Dieguinho: Davi faz jogo sofisticado ao deixar Wanessa se queimar sozinha

Davi, 21, confidenciou a Isabelle, 31, que não confia em Wanessa Camargo, 41. O baiano afirmou que considera a filha de Zezé di Camargo uma "pessoa falsa" e que ela só vem sendo mais gentil com ele por medo de ser colocada no paredão ou no castigo do monstro.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, pensa que o ex-motorista de aplicativo foi muito assertivo em sua análise. "O Davi tem motivo para não confiar em ninguém dentro da casa. Ele está certo na leitura. De fato, a Wanessa não é uma pessoa confiável - e é muito bom que o Davi esteja ligado nisso. Se começasse a ficar amigo de todos, agora que estão se abrindo mais para ele, o público não ia gostar."