Carol toma decisão surpreendente e dá fora no namorado em 'Elas por Elas'

No capítulo de sábado (17), da novela "Elas por Elas" (Globo), Carol (Karine Teles) toma decisão e dá um fora em Marcos (Luan Argollo).

Desde que o rapaz se mudou para sua casa, a professora universitária se mostra descontente com a bagunça do lar. "Eu não quero mais continuar esse rolo contigo", afirma ela. "Peraí, gata. Eu sei que você tem o teu jeito e eu tô incomodando com o meu, mas eu vou arrumar um lugar. Quer que eu durma hoje na casa da minha tia?", questiona ele.