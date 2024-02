Bárbara: Raquele repete jogada de Fernanda e tenta aliança com Isabelle

Para Bárbara, o diálogo entre Raquele e Isabelle é uma tentativa da primeira de recriar a estratégia de Fernanda quando foi líder. "A Fernanda trouxe os 'puxadinhers' para si, colocando-os no VIP. A Raquele percebeu que isso funcionou com a Fernanda e tentou reproduzir, chamando a Isabelle para o seu próprio VIP."

Na visão da apresentadora, a autoconfiança excessiva da doceira não é necessariamente boa para ela, mas é excelente para o game. "É interessante acompanhar cada camada dos participantes. A Raquele ganhou muito mais confiança com essa liderança, com a saída do Marcus... Chega a ser engraçado ela pensar que está tão bem na fita, mas ao mesmo tempo é bom, porque se reverte em jogo."

Dieguinho: Davi faz jogo sofisticado ao deixar Wanessa se queimar sozinha

Davi, 21, confidenciou a Isabelle, 31, que não confia em Wanessa Camargo, 41. O baiano afirmou que considera a filha de Zezé di Camargo uma "pessoa falsa" e que ela só vem sendo mais gentil com ele por medo de ser colocada no paredão ou no castigo do monstro.

Dieguinho Schueng enxerga com satisfação o fato de Davi simplesmente ignorar as críticas de Wanessa e Yasmin Brunet, 35, suas principais opositoras. "O Davi não fica brigando com a Wanessa, não a chama de 'falsa'... Não faz nada disso. Ele a deixa se queimar sozinha, [assim como] deixa a Yasmin se queimar sozinha. Essa é a estratégia do Davi, que demonstra mais uma vez que está ali para o jogo e faz um jogo sofisticado."