Atores de 'Romeu e Julieta' entram com ação por cena de nudez há 55 anos

Olivia Hussey, 72, e Leonard Whiting, 73, estão entrando com uma ação na Justiça americana, pedindo reparação para o que consideram um 'acontecimento traumático' em relação à exibição de cenas em que eles estão nus no filme "Romeu e Julieta", de 1968.

O que aconteceu

Na época das filmagens, Olivia tinha 15 anos e Leonard, 16. Os dois tentaram entrar com uma ação no início do ano passado, acusando a Paramount Pictures de exploração sexual e distribuição de imagens nuas de crianças.

O processo teria sido arquivado por um juiz que disse que a cena de nudez do filme não poderia ser classificada como pornografia infantil, além de alegar que as reclamações deles haviam passado do prazo.