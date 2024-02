Atriz e jurada de reality posa totalmente nua em penhasco

Nos comentários, a atriz e jurada recebeu elogios dos seus seguidores. "Simplesmente maravilhosa e linda", disse um. "Que bom que você consegue ter 53 anos, mas parece ter 33", comentou outro. "Beleza natural com beleza natural", falou mais um.

A atriz é jurada do reality Britain's Got Talent desde 2007. Amanda já virou alvo de críticas por seus looks, com vestidos curtos e justos.

Amanda Holden posou nua para celebrar chegada dos 53 anos Imagem: Reprodução/Instagram