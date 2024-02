Após término, Matteus puxa música: 'Eu me apaixonei pela pessoa errada'

Menos de 24 horas após terminar seu relacionamento com Deniziane no BBB 24 (Globo), Matteus cantou hoje (16) uma música que pode ser encarada como uma descrição de seu relacionamento com a sister.

Na cozinha do BBB, Davi cantava com o brother, Beatriz e Alane, quando Matteus puxou "Me Apaixonei Pela Pessoa Errada", música do grupo Exaltasamba.