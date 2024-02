Shakira lança álbum após traição: 'Lágrimas se transformaram em diamantes'

Shakira conta ainda que a composição das canções lhe ajudou no processo de reconstrução. "Enquanto escrevia cada música, eu estava me reconstruindo. Enquanto as cantava, minhas lágrimas se transformaram em diamantes, e minha vulnerabilidade em força", disse.

"Las Mujeres Ya No Lloran" também é o primeiro álbum da artista desde o divórcio. Ela o ex-jogador de futebol Gerard Piqué se separarm em junho de 2022. "Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade", dizia o comunicado do casal na época.

Segundo fontes do Page Six, Shakira ficou devastada ao descobrir uma traição do esportista. De acordo com o jornal, a famosa ficou sabendo que o ex levou a suposta amante para a residência do casal quando ainda eram casados.