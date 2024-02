Quem era a modelo de 22 anos que morreu após ser atropelada em Goiás?

A atriz e modelo Kamylla Cristina Rosa de Oliveira, de 22 anos, morreu após ser atropelada no acostamento da GO-217, em Piracanjuba, no sul de Goiás, na terça-feira (13).

Quem era a modelo?

Nas redes sociais, Kamylla usava o nome artístico de Mila Maria. Além de atriz e modelo, ela contou no Instagram que também trabalhava como social media.

A última publicação de Kamylla falava de sua relação com a rede social. Ela via a plataforma como um diário "repleto das memórias que compõem as etapas de nossa vida".