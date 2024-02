'Que droga parecer com a Marquezine', debocha sister após fala de Alane

Rodriguinho ficou incomodado com Alane por falar que mudou seu visual para não parecer com Bruna Marquezine. Fernanda e Pitel, aliadas do famoso no BBB 24 (Globo), debocharam da situação.

O que aconteceu

Rodriguinho se incomodou com Alane após falar que a comparavam com Bruna Marquezine: "Hoje eu vi ela falando uma parada que falei, não sei se eu dou risada ou se eu estou sendo chato. Falaram alguma coisa do cabelo dela, [ela disse]: 'Não, esse cabelo eu tinha, mas me chamavam muito de Bruna Marquezine e eu não queria ser sósia de ninguém'. Eu falei: Ah, meu Deus do céu'".