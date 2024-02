'Não me toca'; Matteus responde Deniziane após aproximação de sister

Deniziane e Matteus romperam o relacionando no BBB 24 (Globo). Quando a sister se aproximou para conversar, o gaúcho pediu para que o contato físico fosse evitado.

O que aconteceu

Matteus disse que vai trocar de cama com Giovanna e Raquele. Deniziane, no entanto, revelou estar preocupada com o ex e ele questionou: "Preocupada com o quê? Que estou chorando? Já chorei o que tinha que chorar. Eu sofri."

Ane insistiu e disse querer vê-lo bem, foi quando a sister faz carinho em seu braço.