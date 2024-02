Kayky Brito exibe antes e depois de fisioterapia: 'Venço no dia a dia'

Kayky Brito, 35, mostrou a evolução após o grave acidente que sofreu em setembro do ano passado, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando foi atropelado.

O que aconteceu

O ator compartilhou o antes e depois do resultado da fisioterapia e acupuntura. No início da tarde desta quinta-feira (15), ele mostrou a evolução do braço direito em imagens compartilhadas nos stories do Instagram.

No antes, Kayky vira o máximo do punho que consegue, e é possível ver uma das cicatrizes do acidente. Em vídeo, no depois, o ator roda o punho com mais facilidade.