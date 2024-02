Jojo não comparece e ação contra Val Marchiori é extinta: 'Perdi meu tempo'

Jojo Todynho, 27, faltou à audiência de conciliação com Val Marchiori, 49, após pedir R$ 50 mil à socialite em danos morais. Ela processou e acusou a empresária de gordofobia.

O que aconteceu

Intimada, Jojo Todynho não compareceu à audiência de conciliação no Fórum de Pequenas Causas, no bairro Liberdade, em São Paulo. Por isso, o processo contra Val Marchiori foi extinto. O encerramento da ação ocorre uma vez que que Justiça entende que o autor não tem interesse em continuar com a ação, já que não compareceu.

A defesa jurídica de Val, o advogado Guilherme Nasser, explicou a situação a Splash. "Teve uma ação que a Jojo Todynho moveu contra a Val e a audiência de conciliação era hoje. Fomos intimados a comparecer na audiência e estávamos lá no horário marcado, e a Jojo, que é autora do processo, acabou não comparecendo", disse ele.