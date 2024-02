Irmã de Deniziane sobre DR em festa: 'Torço para que não atrapalhe no jogo'

Deniziene, irmã gêmea de Deniziane, torce para relação da fisioterapeuta com Matteus desde que não interfira em seu jogo. O casal teve uma DR na última festa do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Deniziene apontou as inseguranças que o programa traz na irmã. "Ela entrou com um objetivo só: ganhar o prêmio e conseguir mudar de vida. As coisas foram acontecendo e ela e o Matteus ficaram, nenhum dos dois tinha isso como foco. Ela é uma pessoa que tem muita responsabilidade afetiva com o outro, então, sem dúvida alguma, deve estar com receio de magoá-lo, o que interfere no jogo dela. Acaba que ela fica cheia de preocupações e tendo que lidar com mais sentimentos e medos que antes", declarou em entrevista a Splash.