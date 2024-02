Flávia Alessandra posa de biquíni em passeio de barco

Flávia Alessandra, 49, dividiu cliques de biquíni aproveitando Paraty ao lado de amigos e do marido, Otaviano Costa, 50.

O que aconteceu

A atriz compartilhou fotos usando um biquíni vermelho de crochê em um passeio de barco. "Vida é alegria, vida me dá prazer, vida é a luz do dia, vida, vida vivida, vida é o amor" rescitou Gilberto Gil na legenda do álbum.

Nas fotos, Flávia Alessandra aparece ao lado do marido, Otaviano Costa, e de amigas. O casal está curtindo o verão em Paraty, Rio de Janeiro.